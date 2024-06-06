Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:25

Габулов считает, что матч России с Белоруссией может стать трудным из-за проблем с мотивацией

Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» объяснил важность мотивации в товарищеских играх сборной.

«Действительно трудно находить мотивацию на такие встречи, особенно в конце сезона, когда все уже психологически устали. Поэтому этот матч сложно дастся. Но в любом случае, каждый футболист должен осознавать, что каждый матч за сборную особенный. Такие матчи всегда ждут болельщики. Так что необходимо находить мотивацию, чтобы играть ярко и побеждать», — сказал Габулов «СЭ».

Товарищеская игра между сборными России и Белоруссии пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Владимир Габулов
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Губернатор Ростовской области Голубев положительно оценил работу Карпина в клубе
Агент Захаряна рассказал, когда россиянин вернется в Испанию
Арсен Захарян пропустит матч против Белоруссии из-за болезни
Карпину в новом контракте запретят совмещать посты в сборной и зарубежном клубе
В Минске ожидается аншлаг на товарищеском матче Россия — Беларусь
В РФС рассказали об организации матча легенд сборных России и Белоруссии: «Надеемся на аншлаг»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Митрофанов: «РФС ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Казахстана»

Габулов: «Захаряна есть кем заменить, у сборной хороший состав»