Габулов считает, что наш футбол ждет деградация в случае длительного отсутствия официальных международных матчей

Экс-футболист сборной России Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем российского футбола.

«Если руководство нашего футбола поймет, что в кратчайшей перспективе нет возможности вернуться в систему европейского футбола, то нужно, как можно скорее переходить в азиатский. Но здесь ключевым должно быть именно четкое понимание перспектив в Европе. Мое мнение аргументировано тем, что без проведения официальных матчей на протяжении долгого периода на международной арене, наша система футбола не будет прогрессировать. Начнется деградация. Будет падать и интерес к футболу в России. Чтобы мы не потеряли поколение, нужно быстрее решить вопрос проведения официальных международных матчей. На каком уровне они будут, в какой конфедерации — должны решить наши футбольные власти», — сказал Габулов «СЭ».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.