Гаджиев: «Вокруг Карпина нет никакого отрицательного фона»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал продление РФС контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года.

«Мне не кажется, что четыре года — это долгий срок. Валерий Георгиевич справляется со своими обязанностями, руководство РФС не против продолжения его работы. На горизонте нет других тренеров, которые в данной ситуации лучше справятся с обязанностями главного тренера сборной.

Ассоциации с Капелло? Нет никаких ассоциаций. Вокруг Карпина нет никакого отрицательного фона. Да, отдельные замечания есть, но они есть применительно ко всему. В условиях нашей изоляции посты совмещать можно, но работа и в клубе, и в сборной в нормальных условиях — это дискредитация системы футбола», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.