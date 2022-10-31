Гаджиев: «Отказ Боснии от матча с Россией является политическим решением»

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ сборной Боснии и Герцеговины от матча против национальной команды России.

«Это было ожидаемо после выступления некоторых известных боснийских футболистов. Это политическое решение. Нет никаких других причин», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Сегодня, 31 октября, Боснийская футбольная федерация объявила о переносе товарищеского матча.

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.