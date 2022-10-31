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Сегодня, 16:18

Гаджиев: «Отказ Боснии от матча с Россией является политическим решением»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ сборной Боснии и Герцеговины от матча против национальной команды России.

«Это было ожидаемо после выступления некоторых известных боснийских футболистов. Это политическое решение. Нет никаких других причин», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Сегодня, 31 октября, Боснийская футбольная федерация объявила о переносе товарищеского матча.

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/31/18922813.shtml
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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