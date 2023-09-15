Гаджиев: «Не буду против, если Бердыев захочет уйти в сборную России»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что отпустил бы Курбана Бердыева в случае предложения возглавить сборную России.

«У нас совершенно простые соглашения с Курбаном Бекиевичем. Они чисто джентельменские. У нас нет никаких обязательств. По отношению к нему они исключены. Он — тренер-профессионал. Он делает свою работу качественно, не зависимо от того, Первая, Вторая или еще какая-либо лига. Я это понимал, поэтому и такие соглашения с ним. И он подтверждает доверие к нему своей работой. За короткий промежуток времени он уже побывал в нескольких дагестанских городах, поговорил с тренерами детских команд. Также он отдельно работает с нашей молодежью. И делает это очень активно. Все в дальнейшем будет зависеть от его намерений. Если поступит предложение из сборной России, и он захочет уйти я не буду против», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» в июле 2023 года. После 9 туров бело-голубые занимают 4-е место в Первой лиге с 15 очками.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).