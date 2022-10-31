Гаджиев: «Результаты матчей с Таджикистаном и Узбекистаном не повлияют на оценку работы Карпина в сборной»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил влияние результатов ближайших товарищеских матчей сборной России на дальнейшую работу в ней главного тренера Валерия Карпина.

17 ноября сборная России сыграет в Душанбе со сборной Таджикистана, а 20 ноября, скорее всего, проведет выездной матч против команды Узбекистана.

— Зависит ли будущее Карпина в сборной от этих матчей?

— Это никак не может быть связано. Очевидно, что на сегодняшний день Карпин прибавил в плане своих тренерских умений. Он пришел в сборную, когда шансы на выход на чемпионат мира были практически утрачены. Но команда вместе с ним смогла сохранить интригу и выйти в стыковые матчи.

Сборная может по-разному провести эти матчи. Почему? В первую очередь — частично утрачена мотивация. Мы можем говорить, что, выходя на игру в футболке сборной ты должен выкладываться на 100 процентов. Вне зависимости от того, кто соперник — Гвинея-Бисау, Киргизия, Таджикистан. Но с любом случае это будут товарищеские игры. От мотивации зависит качество и уровень игры.

Не думаю, что результат в этих матчах будет влиять на оценку работы тренера со стороны РФС. Конечно, могут быть принципиальные разговоры в случае неудачи. Но это не будет основанием для разговоров о том, достоин ли Карпин дальше работать в сборной. Всегда критерием для оценивания и разбора служат официальные игры.

— Не опасаетесь ли вы, что вслед за Зобниным в сборной России появятся новые отказники?

— Здесь важно понимать, насколько сказанное соответствует действительности. Футбол — самый травматичный вид спорта. Но не по тяжести, а по числу разного рода травм, которые мешают играть на 100 процентов. Микропаузы позволяют привести себя в порядок. «Спартак» нормально играет. Понятно, что Зобнин хочет добиться хорошего результата с командой.

Здесь все зависит от главного тренера. Думаю, что Карпин может верно оценить ситуацию. Зобнин не новичок, Карпин его хорошо знает и сможет достаточно точно определить, соответствует ли это реальности, — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца декабря 2022 года.