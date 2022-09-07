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Сборная России

7 сентября, 14:04

Гаджи Гаджиев считает, что уровень соперников сборной России ниже желаемого

Виктория Кравченко

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о товарищеских матчах сборной России с командами Киргизии и Ирана.

«Сборной нужны игры, мы и так уже долгое время обходились без них. Уровень оппонентов действительно ниже желаемого, но это понятно. Сейчас не так много европейских стран готовы с нами сотрудничать в данном вопросе. В свое время мы поехали на Кипр, у них тогда сборная была совсем слабенькая, но проиграли. Для нас это все равно будет хорошая тренировка. Плюс Карпин вызвал в расширенный состав большое количество молодых, дать им возможность проявить себя на таком уровне. Процесс омоложения команды — это неизбежность. Все равно когда-то наступает момент, что надо вливать свежую кровь. У нас условия для подготовки резерва стали лучше. Много различных соревнований, хорошие академии», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-uroven-sopernikov-sbornoy-rossii-nizhe-zhelaemogo-no-eto-ponyatno
Сборная России по футболу
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