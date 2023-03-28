Гаджи Гаджиев встал на защиту главного тренера сборной России Карпина

Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о критике в адрес главного тренера сборной России Валерий Карпина.

«Карпин может делать такие шаги: выводить команду из-под давления прессы, концентрируя весь удар на себе. Вполне допускаю, что его слова про то, что он не держится за свой место — это как раз что-то такое. Он же часто и капитанскую повязку передает от игрока к игру, что позволяет каждому почувствовать свою важность и ответственней относиться к делу. Это очень ценное качество у тренера, ему ведь еще и надо психологическим состоянием футболистов управлять. Но Карпин сейчас не учел один момент, что если главный тренер не держится за свое место, то аналогичное мнение может высказать и футболист», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее специалиста раскритиковали за слова о том, что он не держится за место в сборной.