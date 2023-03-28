Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:50

Гаджи Гаджиев встал на защиту главного тренера сборной России Карпина

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о критике в адрес главного тренера сборной России Валерий Карпина.

«Карпин может делать такие шаги: выводить команду из-под давления прессы, концентрируя весь удар на себе. Вполне допускаю, что его слова про то, что он не держится за свой место — это как раз что-то такое. Он же часто и капитанскую повязку передает от игрока к игру, что позволяет каждому почувствовать свою важность и ответственней относиться к делу. Это очень ценное качество у тренера, ему ведь еще и надо психологическим состоянием футболистов управлять. Но Карпин сейчас не учел один момент, что если главный тренер не держится за свое место, то аналогичное мнение может высказать и футболист», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее специалиста раскритиковали за слова о том, что он не держится за место в сборной.

23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1). 26 марта россияне в Санкт-Петербурге обыграли Ирак (2:0).

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-hochetsya-chtobyi-karpinu-dali-spokoyno-truditsya-on-rabochiy-chelovek-a-ne-kakoy-to-pavlin
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
2
Обсудить
Читайте также
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Романцев назвал иноагентами людей, критикующих товарищеские матчи сборной России
Иракский журналист заявил, что его впечатлил Пиняев
Игнатьев: «Какие сейчас основания для увольнения Карпина из сборной?»
Чанов высказался об ошибках Песьякова в товарищеском матче сборной России с Ираком
Тихонов: «Сборная России победила Ирак, но что это — футбольная страна? Лучше бы обыграли Испанию или Германию»
Мартовские матчи сборной России будут учтены в рейтинге ФИФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной Казахстана Адиев: «России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию»