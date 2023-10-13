Гаджиев: «Россия сыграла с Камеруном на уровне своих возможностей»

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев высказался о победе сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

«В целом замечаний хватает, но что бросилось в глаза в отличие от других товарищеских игр, что уровень настроя и самоотдачи у наших ребят был выше. Но было видно, что в целом ряде компонентов нам надо подтягиваться. Вся российская команда провела матч старательно и неплохо, на уровне своих возможностей. Не хочется кого-то выделять», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Российская команда проведет следующий матч 16 октября против Кении в Турции.