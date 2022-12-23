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Гаджиев о возможном переходе РФС в АКФ: «Сначала нужно все разузнать, а уже потом совершать шаги»

Мария Гусева
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Все эти вопросы сначала нужно разузнать, а уже потом совершать шаги, — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева. — Как говорится в мудрой народной пословице: не зная брода, не лезь в воду. Хорошая пословица к этой ситуации, правда? Семь раз отмерь — один раз отрежь. Не лезь в омут с головой. Надо просчитать ситуацию. Что нельзя сделать — раз. А во-вторых, что будет, если можно. Вдруг Япония скажет, что мы с вами играть не будем?

Но у нас руководители нормальные в Российском футбольном союзе, думаю они все-таки на все эти вопросы получат ответ, прежде чем сделать шаг. Была же конференция ФИФА, на которой не только подтвердили статус России как члена Международной федерции футбола, но и сделали русский язык одним из официальных языков ФИФА!».

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

 

Источник: Газета.Ru
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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