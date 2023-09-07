Гаджиев назвал закономерной ничью в матче сборной России против Египта

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» ничью в товарищеском матче сборной России против олимпийской команды Египта (1:1).

«В этой ситуации нужно играть каждый матч на пределе возможностей. Кто этого не делает, тому в сборной делать нечего. Первый тайм был не очень понятен. Во втором тайме, особенно в самом начале, я думаю, они стали играть с куда большей отдачей. Чаще стали выигрывать борьбу, закономерно отыграли один мяч, могли забить второй. Но в концовке подсели. В сборной Египта тоже были заметные игроки. Результат закономерный. В конце египтяне могли забивать, но Россия хорошо сыграла в обороне, особенно вратарь», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.