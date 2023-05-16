Гаджиев оценил целесообразность вызова Дзюбы в сборную России

Бывший член тренерского штаба сборной России Гаджи Гаджиев объяснил, по каким критериям должен формироваться состав национальной команды на возможный товарищеский матч с Камеруном.

«Думаю, что безоговорочно лучшие игроки должны быть с составе сборной независимо от возраста. А на позициях, на которых есть примерно равные по силе кандидатуры, предпочтение можно отдавать более молодым. Легендарный хоккейный тренер Тарасов, говоря о такой ситуации, сравнивал основных игроков с бифштексом, а остальных — с гарниром. В любой команде есть группа игроков, которые определяют результат, и есть те, которых можно рассматривать с точки зрения перспективы развития. Что касается Дзюбы, то я на фактор возраста смотрю по-своему. Его нужно оценивать не по паспорту, а по физиологическому состоянию. Есть люди, которые в 50 лет способны на то, что другие не могут сделать и в 35. Так что возраст по паспорту — это не самый главный критерий. Если на одной позиции есть игрок такого же уровня, которому 24-25 лет, то другое дело. А если другие футболисты заметно уступают, то выбор должен быть очевиден», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В составе железнодорожников форвард провел 11 матчей и забил 8 голов.