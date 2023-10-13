Гаджиев оценил игру сборной России против Камеруна

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил игру сборной России против Камеруна (1:0).

«Конечно, обидно, что в основном составе сборной России в матче с Камеруном не было ни одного игрока «Спартака». Это показательный момент — в марте в сборную были вызваны восемь игроков «Спартака», а сейчас — только два. Наверное, это говорит о том, что уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества. Думаю, Карпин объективен в выборе игроков для национальной команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте. Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.