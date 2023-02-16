Гаджиев — о возможном матче с командой Ирана: «Сборная должна жить и действовать»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном проведении матча между национальной командой страны и сборной Ирана.

«Я отношусь к группе людей, которые считают, что сборная должна жить, действовать. Нет официальных игр, нет серьезных соперников, надо играть с теми, кто есть. И не рассматривать вопрос сильный не сильный соперник. Нам нужны игры, мы играем. Примерно такой подход сейчас у сборной. И я считаю, он правильный.

Повезет ли Валерий Карпин оптимальный состав? Этого я не знаю. Но у него есть возможность и то, и это делать. Очень часто при отборе игроков по каждому есть плюсы и минусы. Они не случайны, и они меняются. Разница между игроками она не такая существенная. У кого-то есть одни качества, у другого другие. Если бы у нас были игроки экстракласса, то тогда бы вопросов не возникало. Дадут ли шанс Артему Дзюбе установить рекорд за сборную? Для начала Дзюбе надо в чемпионате России сыграть нормально серию игр, хороших таких, добротных. Тогда уже будет шанс попасть играть за сборную», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.