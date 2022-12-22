Гаджиев: «Считаю, что лучше играть среди азиатских команд, чем нигде не играть»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

«Спокойно отношусь к любому переходу, потому что считаю, что лучше играть среди азиатских команд, чем нигде не играть. Тем более мы видем, что футбол развивается эффективно и в Азии. И поэтому мы в АФК потеряем меньше, чем потеряем, если не будем играть вообще нигде.

Второй момент, очень важный. Мы все-таки верим, что в скором времени все встанет на свои места, и мы снова как равноправные члены ФИФА и УЕФА получим право участвовать в европейских турнирах. Тогда как это все будет выглядеть? То есть мы на пару лет ушли в Азию, а как потом будем возвращаться?" - цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, поднимется вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.