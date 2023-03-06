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Сборная России

Сегодня, 19:27

Гаджиев предположил, повлиял ли результат матча «Ростов» — «Локомотив» на невызов Дзюбы в национальную команду

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о расширенном составе сборной России на мартовский сбор перед товарищескими матчами с командами Ирана и Ирака.

«Решение пригласить на сбор Алексея Миранчука и Александра Головина правильное. Они уже давно не появлялись в России и в сборной. Относительно отсутствия в списке Артема Дзюбы, я думаю, что на это решение Карпина не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, был включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10702817-gadzhiev-predpolozhil-povliyal-li-rezultat-matcha-rostov-lokomotiv-na-nevyzov-dzyuby-v-sbornuyu-rossii.html
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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