Гаджиев: «Чемпионат мира показал, что не такие уж и слабые азиатские сборные»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Со спортивной точки зрения лучше было участвовать в этом турнире, несмотря на то, что азиатские турниры не очень конкурентные, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гаджиева. - Да, европейские турниры сильнее и лучше играть, чем не играть. Хотя недавний чемпионат мира показал, что не такие уж и слабые азиатские сборные. Если участие в этом турнире может помешать возвращению в УЕФА, то в нем нет смысла. Если руководители РФС руководствовались именно этим принципом, я не вижу ничего плохого. Нам надо думать о будущем сборной России. Возможно, этот шаг приблизит нас к участию в евротурнирах.

— Лучше играть товарищеские матчи с равными по силе соперниками или официальные с более слабыми?

— Я не знаю, есть ли разница в классе между условной сборной Камеруна и командами из ЦАФА. Играть в официальном турнире с детской школой — это одно дело, а другое дело — выступать с командами того же уровня. Когда вы пьете лекарство, вы знаете, что у него есть побочные эффекты, но все равно продолжаете принимать его, потому что позитивных эффектов больше. Тут надо взвешивать и понимать, где больше положительных эффектов, а где меньше. Любая официальная встреча проходит более напряженно, чем любая контрольная игра.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.