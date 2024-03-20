Гаджиев рассказал, какую игру покажет Россия в матче с Сербией

Бывший член тренерского штаба СССР и сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, какой игры ждет от России в товарищеской игре против Сербии. Он отметил, что российская команда будет прессинговать.

«Ожидаю игру примерно такую, какую ставит Карпин, пусть Россия так и сыграет. Главный тренер любит высоко прессинговать и с «Ростовом» так действует. Мне кажется, что это будет нормально, если сборная так и выступит», — сказал Гаджиев корреспонденту Vprognoze.ru.

Встреча Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.