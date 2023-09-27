Гаджиев считает, что УЕФА не мог вернуть сборную России к турнирам из-за политики

Российский тренер Гаджи Гаджиев назвал ожидаемым решение УЕФА не возвращать на данный момент к международным соревнованиям молодежные и взрослые сборные России.

«Мне кажется, что в этом ничего неожиданного нет, и как-то по-другому сказать УЕФА не может, поскольку на решения этой организации, как и на решения Международного олимпийского комитета, влияют политические события. Хоть мы и говорим, что спорт вне политики, на самом деле он внутри политики уже давным-давно», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. Однако в организации отметили, что отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине.