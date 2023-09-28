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Сегодня, 12:21

Гаджиев высказался о ситуации с возможным переходом РФС в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что, несмотря на решение УЕФА допустить к международным соревнованиям юношеские сборные России по футболу, вопрос о переходе Российского футбольного союза в конфедерацию Азии еще не закрыт.

«Думаю, не закрывают, поскольку все равно санкции остаются и неизвестно, когда все эти события закончатся. А отношусь я к переходу спокойно. Главное, чтобы было принято верное решение. А это зависит от того, насколько точно будет оценена ситуация. Она непростая, сложная, потому что уйти из Европы — не значит, что в Азии у тебя будет все окей. К примеру, та же самая Япония, как Польша, скажет, что мы не хотим играть. Может же быть такое, верно?! Поэтому анализ так долго и идет, а Российский футбольный союз не принимает поспешного решения. Слишком много «но», слишком много вопросов», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/28/21381673.shtml?updated
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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