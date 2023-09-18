Гаджиев заявил, что президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы вернутся в европейские турниры только после окончания СВО.

«На мой взгляд, абсолютно логичное заявление со стороны Чеферина. Но нужно отметить и то, что даже к его словам сейчас будет примешана политика. Представим, что Россию допустят сегодня. Все понимают: найдутся те страны, которые не захотят, чтобы их сборные и клубы играли с нашими. Это вопрос глобального политического противостояния в мире. В целом президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России. Но в данной ситуации ничего иного он просто сделать не сможет. Остается лишь дождаться завершения СВО. Мы можем доверять его словам, но другой вопрос, все ли сейчас зависит только от него», — приводит слова Гаджиева RT.

Ранее Чеферин заявил, что Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.