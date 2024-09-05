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Сегодня, 12:29

Гаджиев заявил, что жара может повлиять на игру сборной России в матчах с Вьетнамом и Таиландом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Ход игры зависит от многих факторов. В первую очередь от жары и от длительного перелета. Конечно, это все влияет на игру. Но будем надеяться, что наши футболисты со всеми сложностями, как и с соперниками, справятся. Пожелаем успехов сборной!» — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Обе игры пройдут на выезде во вьетнамском Ханое. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

Источник: «РБ Спорт»
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Гаджи Гаджиев
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