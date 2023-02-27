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Сборная России

Сегодня, 16:22

Галямин: «Было бы красиво, если бы Дзюбу вызвали в сборную по делу»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил вероятность вызова нападающего «Локомотива» Артемы Дзюбы в сборную после заявления главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Ранее Карпин заявил, что продолжит вызывать в сборную России игроков до 30 лет.

«Карпин правильно делает. Сейчас это логично и объяснимо. Когда играли на результат, я был против ротации, которую производили и Карпин, и Черчесов. Тогда были важны набранные очки, и не было смысла в просмотрах. Сейчас в РПЛ появилось много молодых футболистов. Это нормально, что тренер хочет с ними познакомиться поближе.

У Дзюбы отдельные отношения не только с Карпиным, но и с российским футболом. Было бы красиво, если бы его вызвали в сборную по делу. По-честному. Не для того, чтобы побить рекорд, а потому что заслужил», — приводит «РБ Спорт» слова Галямина.

Весной национальная команда проведет две товарищеские игры. 23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране, а 27 марта встретится с Ираком в Сочи.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-galyamin-by-lo-by-krasivo-esli-by-dzyubu-pozvali-v-sbornuyu-po-delu-a-ne-dlya-rekorda/
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Дмитрий Галямин
Сборная России по футболу
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