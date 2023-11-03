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Сегодня, 19:23

Галямин: «Разве Куба — хороший соперник для сборной России? Нам нужно играть с другими странами»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин высказался о том, что национальная команда в ноябре сыграет против Кубы.

«Нет никаких эмоций, никаких ожиданий от этой игры. И разве это хороший соперник для сборной России? Вы же сами понимаете уровень кубинского футбола. Нам нужно играть с другими странами, нужно набирать опыт. Но ведь играть нужно с командами нашего уровня. Куба — не то», — приводит «Спорт День за Днем» слова Галямина.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/galyamin-zayavil-chto-kuba-sopernik-ne-urovnya-sbornoy-rossii
Дмитрий Галямин
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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