Гаранин: «Было бы интересно, если бы сборная России сыграла с Китаем»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал предстоящие товарищеские игры сборной России.

— Сборная России в марте должна играть с Ираном. На ваш взгляд, интересная игра?

— Думаю, что да. Иран — не подарок. Будет интересно посмотреть матч. Соперник гораздо статуснее, чем были до этого, хотя хорошо, что и предыдущие игры были. Я был бы рад, если бы наши молодежная и юношеские сборные сыграли с Ираном. Это для всех тренеров и футболистов было бы круто.

— С кем еще, по вашему мнению, было бы интересно сыграть?

— Мне кажется, много с кем можно играть. С тем же Китаем было бы достаточно интересно. Саудовская Аравия и другие арабские команды. На африканские сборные было бы интересно посмотреть — Камерун, Гана. Там есть сильные команды, главное, чтобы политика не помешала. Латинская Америка хорошо к нам относится, было бы здорово, — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.