Гаврилов: «Сборной России лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея»

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о том, что национальная команда в ноябре может сыграть с полупрофессиональной сборной Брунея.

«Зачем играть с любителями из Брунея? Какой смысл и цель в матче с таким слабым соперником? От нечего делать можно и с дворовой командой тогда сыграть. Сборной России лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщил, что в Брунее намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.