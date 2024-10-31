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Сегодня, 16:30

Гаврилов предложил России сыграть против сборной клубов вместо Брунея

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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении национальной командой России товарищеского матча против полупрофессионалов из Брунея.

«Судить не мне, конечно... Но если команда занимает 183 место в рейтинге ФИФА, какой смысл играть с Брунеем, если она заведомо слабая команда? Да и еще плюс ко всему не основной состав привезут. Для чего такая игра, я не понимаю? Всех наших ребят мы уже видели.

Если обязательно нужно провести игру, сыграйте лучше со сборной клубов, которые сейчас наверху таблицы нашего чемпионата. Да, эта команда чуть послабее будет, но такая игра будет даже полезнее. У игроков сборной клубов тоже будет дополнительная мотивация», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что в Брунее намерены отправить в Россиию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Дарик Агаларов

Юрий Гаврилов (футбол)
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