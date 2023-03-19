Гаврилов: «Я за то, чтобы в сборной России играли свои ребята. Зачем нам иностранцы?»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался на тему натурализации игроков.

«Каждому свое, думаю. Вопрос не простой, если честно. Если они хотят стать гражданами РФ — это одно, а если хотя играть в сборной — вообще другое. Но лично я за то, чтобы в сборной России играли свои ребята. Зачем нам иностранцы? Мало доверяем своим. Лучше заниматься своим хозяйством, у нас огромная страна. Есть, кому играть», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

В феврале этого года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре и аргентинец Лукас Вера из «Оренбурга» тоже хотят получить российские паспорта.