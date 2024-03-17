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Сборная России

17 марта, 14:57

Гайич о матче сборных России и Сербии: «Конечно, будет дружеская атмосфера»

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Фланговый защитник ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Очная встреча национальных команд состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.

«Добавляет ли удобства, что матч с россиянами пройдет в Москве? Почему нет. Я просто рад, что игра состоится. Думаю, что все болельщики увидят хороший уровень. Конечно, будет дружеская атмосфера», — приводит слова Гайича ТАСС.

В сезоне-2023/24 Гайич принял участие в 27 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Источник: ТАСС
Милан Гайич
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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