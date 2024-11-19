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Сегодня, 12:25

Газизов считает, что сборная должна жить и играть

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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о матчах сборной России.

«Сборная должна жить и играть, это даже не обсуждается. Конечно, хотелось бы соперников другого уровня, но главное, что сборная играет матчи», — заявил Газизов в беседе с «РБ Спорт».

С 2022 года подопечные Валерия Карпина проводят лишь товарищеские матчи.

15 ноября российская сборная обыграла Бруней со счетом 11:0. Сегодня, 19 ноября, команда Валерия Карпина сыграет с Сирией в товарищеском матче. Встреча пройдет в Волгограде, начало запланировано на 19.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Шамиль Газизов

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