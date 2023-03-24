Газзаев не считает, что у футболистов сборной России есть проблемы с мотивацией: «Тут не может быть двух мнений!»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» тему о проблемах с мотивацией футболистов национальной команды.

«Какая нужна мотивация, когда ты играешь за национальную сборную? Звучит твой гимн, поднимают флаг твоей страны! Ты игрок сборной, этим все сказано. Тут не может быть двух мнений! Проблемы не в мотивации, а в уровне игроков на конкретных позициях, в тактической гибкости, техническом оснащении, функциональных возможностях. Это очень важно. Иран — одна из лучших команд Азии, участник чемпионата мира. По вчерашнему матчу мы видели, что у них было преимущество. У них была упрощенная игра, но она давала им результат», — сказал Газзаев «СЭ».

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ранее Смородская заявил, что считает, что в сборной России отсутствует мотивация.