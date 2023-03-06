Газзаев о расширенном составе сборной: «Тренерский штаб дал возможность игрокам проявить себя в ближайших матчах»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил расширенный состав игроков сборной России на мартовский сбор.

«Это потенциальные кандидаты, которых могут вызвать в сборную. Ближе к сборам национальной команды количество игроков, безусловно, сократится. Но почему такой большой список? Тренерский штаб показывает игроков, которых имеет в виду — потенциальные игроки, кандидаты и молодые футболисты. Сейчас тренерский штаб сборной дал возможность игрокам из расширенного списка проявить себя в ближайших матчах национального первенства», — сказал Газзаев «СЭ».

В понедельник, 6 марта сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В список попал 41 игрок.

На 23 марта у сборной России запланирован товарищеский матч с Ираном, который состоится в Тегеране.