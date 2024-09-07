Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:48

Газзаев об отмене матча России с Таиландом: «К сожалению, против стихии и природы мы бессильны»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отмену товарищеского матча национальной команды против Таиланда из-за тайфуна.

В субботу, 7 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене игры из-за того, что на столицу Вьетнама Ханой, где должна была пройти встреча, обрушился тайфун «Яги», который считается сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

«Конечно, нет смысла проводить матч при таких условиях. Сейчас не стоит ждать у моря погоды. Если в ближайшее время погодные условия не позволят провести матч, то тогда уже стоит спокойно вылетать и готовиться к туру чемпионата. К сожалению, против стихии и природы мы бессильны. Поэтому будет целесообразнее, чтобы сборная вернулась в Россию, а игроки в свои клубы и начали готовиться к следующему туру», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч Таиланд — Россия должен был состояться в субботу, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).

(Денис Сафронов)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Супертайфун отменил матч России с Таиландом во Вьетнаме. Нашим лучше запереться в отеле
Молодежная сборная России может сыграть против Таиланда вместо основной команды
Посол России во Вьетнаме: «Окажем всю необходимую помощь и содействие нашей национальной команде»
Митрофанов объяснил, почему сборная России отказалась от переноса игры против Таиланда: «Нет никаких гарантий»
Стало известно, когда сборная России вернется в Москву из Вьетнама
Таиланд — Россия: матч отменен из-за тайфуна. Онлайн-трансляция
Сегодня
Вчера
Неделя