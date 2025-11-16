Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:45

Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился в интервью «СЭ» мнением о поражении национальной команды в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).

— Закономерен ли результат?

— Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!

Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.

— В чем мы уступили чилийцам?

— Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически, технически хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак. Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.

— Каком?

— Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков. Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас — Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.

Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды.

— Но, согласитесь, оба гола мы привезли себе сами? Чилийцы мало что создали у ворот Агкацева.

— Не соглашусь с постановкой вопроса. Да, и Дивеев, и Бевеев допустили ошибки. Но чилийцы за счет качественного прессинга вынудили наших защитников ошибиться. Так что тут нужно отдать должное и гостям. И потом: мы впереди сами создали всего два момента. Так? В первом тайме опасно бил Головин, но гостей выручил вратарь, а после перерыва Глушенков попал в перекладину. Вот, в принципе, и все. Маловато... Чилийцы выглядели целостнее, агрессивнее, не допускали ошибок, действовали очень компактно, прессинговали, выигрывали стыки. Все, увы, закономерно.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

Валерий Карпин.«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили

12

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пусть сначала сбреет усы, а пока не сбрил заткнёт свой поганый рот!

    16.11.2025

  • igorlvov

    Последнее место при отборе на ЧМ 2026 .......сказало!!! Что то усы стал в деменцию впадать! :)))))))

    16.11.2025

  • ezoloto

    Это уже классика. Зырянов после поражения от Израиля в отборочном ЧЕ-2008 сказал : - Вот мы и обосрались! После того матча наше участие в ЧЕ подвисло на волоске. И если бы хорваты (которым уже ничего не надо было ) не грохнули Англию в гостях, то и не было бы нашей фееричной победы в четвертьфинале над Голландией.

    16.11.2025

  • xyi2naet

    Пошел накуй псина епаная

    16.11.2025

  • Skorz.

    У нас , какое то тайное общество "защитников" футбола существует))) Все знают , все понимают , но ничего не говорят )) Газзаев-оттуда ! И получается , "специалист"- друг футбола , болельщик-его враг ) Может наоборот ? Россия не первое поражение потерпела , а впервые за годы , встретилась с тренированной и обученой сборной . Валерий Карпин , в роли футбольного Фигаро -утомил.

    16.11.2025

  • flint777

    По рейтингу ФИФА - 52 место. Явно не сильная команда. Команда Карпина, когда начнет официальные матчи будет явно за седьмой десяток и гордиться победами с Брунеем и прочими...

    16.11.2025

  • Djin Ignatov

    Они участвуют в отборах ! Как и ВСЕ другие страны ! Но заняли там последние места !!! Потому что слабые !! ОНИ сами это подтвердили !!! Мы ВСЕ знаем ЧТО представляет из себя Газзаев ! Пресмыкание и Лизоблюдство - есть его сильные и основные стороны , поэтому он оказался в Госдуме , когда Путину задавал ему - КАКОЙ - мы все знаем - , вопрос !!!

    16.11.2025

  • За спорт!

    «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!» Я сказал, ну и?:grinning:

    16.11.2025

  • yarkvasu2013

    Если играть одним составом - взвоят клубы откуда основные будут. Риск травм удесятирится. Усталость. Пресыщение.

    16.11.2025

  • кто сказал-не знаю,но факт остается фактом! сборная обделалась

    16.11.2025

  • yarkvasu2013

    Турнирная таблица крайнего отбора на ЧМ сказала. При том, что на мире никто из сборных ЮА - кроме двух грандов - ничего толком не показывали.

    16.11.2025

  • oleg ves

    все верно сказал Газзаев, не убавить, не прибавить. Думаю, что Чили обыграет перуанцев 18го

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Валерий Газзаев
    Читайте также
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    Популярное видео
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
    Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
    «Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
    Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
    Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
    Вратарь «Суонси» заявил, что был счастлив сыграть против сборной России
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя