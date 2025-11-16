Сегодня, 12:45
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился в интервью «СЭ» мнением о поражении национальной команды в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).
— Закономерен ли результат?
— Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!
Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.
— В чем мы уступили чилийцам?
— Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически, технически хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак. Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.
— Каком?
— Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков. Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас — Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.
Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды.
— Но, согласитесь, оба гола мы привезли себе сами? Чилийцы мало что создали у ворот Агкацева.
— Не соглашусь с постановкой вопроса. Да, и Дивеев, и Бевеев допустили ошибки. Но чилийцы за счет качественного прессинга вынудили наших защитников ошибиться. Так что тут нужно отдать должное и гостям. И потом: мы впереди сами создали всего два момента. Так? В первом тайме опасно бил Головин, но гостей выручил вратарь, а после перерыва Глушенков попал в перекладину. Вот, в принципе, и все. Маловато... Чилийцы выглядели целостнее, агрессивнее, не допускали ошибок, действовали очень компактно, прессинговали, выигрывали стыки. Все, увы, закономерно.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).
