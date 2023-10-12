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Сегодня, 21:42

Газзаев — о победе России над Камеруном: «Сборная может записать этот матч себе в актив»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу национальной команды над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

«Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч. Состав был максимально приближен к боевому. Мне очень понравилась игра.
Насколько важна была победа? Для нас любая победа важна. Двадцать тысяч болельщиков пришло на стадион — это великолепно. И погода была хорошей. Поздравляю всех с победой!» — сказал Газзаев «СЭ».

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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