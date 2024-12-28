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Сегодня, 18:15

Газзаев — о возможном матче сборных России и Турции: «Конечно, такой матч хотелось бы»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном товарищеском матче между сборными России и Турции в 2025 году.

«РФС в лице Александра Дюкова в активном диалоге с ФИФА и УЕФА. Переговорный процесс продолжается. Многие зарубежные федерации хотят, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. Конечно, матч с Турцией хотелось бы. Нам остается ждать и предполагать», — сказал Газзаев «СЭ».

Также бывший тренер сборной России ответил на вопрос о допуске российских клубов и сборной на международные соревнования в 2025 году.

«Мы все должны надеяться на это. Это очень важно. Мы все прекрасно помним, какой чемпионат мира организовала Россия в 2018 году», — добавил Газзаев.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Дарик Агаларов

Сборная России по футболу
Сборная Турции по футболу
Валерий Газзаев
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