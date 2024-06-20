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Сегодня, 13:41

Газзаев рассказал, что думает об отсутствии сборной России на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, какие шансы были бы о национальной команды России на выход из группы чемпионата Европы, который проходит в Германии.

«Наша сборная не принимала участия в отборочных групповых турнирах, поэтому мне сложно рассуждать о возможных перспективах нашей команды на чемпионате Европы. К тому же наша национальная команда играет не с лучшими командами мирового футбола. Конечно, хорошо, что сборная развивается и существует. Рано или поздно мы снова попадем на международную арену, к возвращению на которую мы должны быть готовы», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Сборная России была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Источник: https://metaratings.ru/news/gazzaev-podelilsya-mneniem-ob-otsutstvii-sbornoi-rossii-na-evro-2024-374679/
Евро-2024
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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