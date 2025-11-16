Видео
Сегодня, 13:15

Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что Валерию Карпину нужно определиться: либо работать в «Динамо», либо в национальной команде.

В субботу, 15 ноября сборная России уступила Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

— Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?

— Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых. Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

Сборная России проиграла Чили (0:2) в&nbsp;товарищеском матче в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили

12

  • Джон Сильвер

    Уже давно #валераНЕверим.

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    МНЕ. МНЕ станет легче :)

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Мне он очень мил, спаниель :) милашка-миражка :) слили парня, ёгоды... (ЦСКА форева)

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    пожалйте парня...

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    МНЕ станет легче :)

    16.11.2025

  • Gordon

    И почему же так много людей чужие деньги любят считать? :)

    16.11.2025

  • Товарищ Колбасный

    Сборную на данном этапе может тренеровать любой Буратино. А Динамо не жалко.Так что оставайтесь Валерий Георгиевич!

    16.11.2025

  • Marty Friedman

    Карпину станет легче, если откажется.

    16.11.2025

  • Gordon

    А чего ж тогда сам Газзаев совмещал, причём с результатами гораздо хуже? :)

    16.11.2025

  • Джон Сильвер

    Могу представить как было неприятно "динамикам" услышать слова Карпина о том,что Динамо "подработка" для него. "Халтурка" в Динамо с зарплатой 2,4 млн.евро и зарплата в сборной 0,6 млн. и везде "ни шатко,ни валко".

    16.11.2025

  • SPFAN

    Он не дурак, что бы отказаться от зарплаты в клубе и сборной

    16.11.2025

  • igost

    Всем станет легче если Карпин откажется от обоих постов

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Футбол
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Валерий Газзаев
