Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что Валерию Карпину нужно определиться: либо работать в «Динамо», либо в национальной команде.
В субботу, 15 ноября сборная России уступила Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.
— Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?
— Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых. Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).
Джон Сильвер
Уже давно #валераНЕверим.
16.11.2025
Petr Bitkin
МНЕ. МНЕ станет легче :)
16.11.2025
Petr Bitkin
Мне он очень мил, спаниель :) милашка-миражка :) слили парня, ёгоды... (ЦСКА форева)
16.11.2025
Petr Bitkin
пожалйте парня...
16.11.2025
Petr Bitkin
16.11.2025
Gordon
И почему же так много людей чужие деньги любят считать? :)
16.11.2025
Товарищ Колбасный
Сборную на данном этапе может тренеровать любой Буратино. А Динамо не жалко.Так что оставайтесь Валерий Георгиевич!
16.11.2025
Marty Friedman
Карпину станет легче, если откажется.
16.11.2025
Gordon
А чего ж тогда сам Газзаев совмещал, причём с результатами гораздо хуже? :)
16.11.2025
Джон Сильвер
Могу представить как было неприятно "динамикам" услышать слова Карпина о том,что Динамо "подработка" для него. "Халтурка" в Динамо с зарплатой 2,4 млн.евро и зарплата в сборной 0,6 млн. и везде "ни шатко,ни валко".
16.11.2025
SPFAN
Он не дурак, что бы отказаться от зарплаты в клубе и сборной
16.11.2025
igost
Всем станет легче если Карпин откажется от обоих постов
16.11.2025