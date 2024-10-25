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Сегодня, 17:55

Газзаев поддержал Дюкова: «РФС делает все возможное, чтобы проводить товарищеские игры»

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» заявление президента РФС Александра Дюкова о том, что сборная России может провести товарищеские матчи против европейских команд в следующем году.

«В любом случае нужно вести переговоры и стараться убеждать проводить матчи. Нужно всегда находиться в контакте с федерациями ФИФА и УЕФА, чтобы обсуждать такие вопросы. Сейчас у сборной не так уж много спарринг-партнеров, поэтому нужно находить соперников — но не с 200-х или 190-х позиций рейтинга.

Все-таки нужны соперники, которые участвуют в серьезных турнирах, и сейчас РФС делает все возможное, чтобы проводить товарищеские игры, хоть многие и отказываются. А если и соглашаются, то это совсем слабые сборные, как Бруней, который сейчас на 183-м месте. К сожалению, других соперников нет, но хотя бы это международный матч. Сейчас РФС нужно на перспективу, на следующий год, искать достойных соперников, потому что наша сборная должна проводить контрольные матчи», — сказал Газзаев «СЭ».

Все российские команды отстранены от официальных международных турниров с 2022 года. В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

Денис Сафронов

Сборная России по футболу
Валерий Газзаев

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