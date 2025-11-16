Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:00

Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру Александра Головина, Константина Тюкавина и Алексея Батракова в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).

— Кого выделите в нашей сборной?

— По уровню мастерства, пожалуй, Головин остальных превосходит. Это было видно. Но кого-то отмечать после поражения я все-таки не считаю нужным. Мы в каждой линии уступили сопернику. Отсюда такой результат. Возможно, не хватило травмированного Воробьева, который здорово себя проявляет в РПЛ. Все-таки Тюкавину еще надо набирать кондиции после тяжелой травмы. Он, конечно, далек от оптимальной формы. Нам нужен наигранный состав. Пора отказаться от экспериментов.

— Как вам Глушенков?

— Мне все-таки кажется, что он полезнее, когда играет на позиции «десятки», под нападающим. Отсюда он может отдать тонкую передачу и забить гол, что неоднократно показывал в составе «Зенита».

— Батраков вышел вместо травмированного Облякова еще до перерыва. Не попал в игру?

— Не хотелось бы сейчас кого-то журить. Единственное, могу констатировать: против Перу мы показали более качественный футбол, создали больше моментов. Сегодня мало что получилось.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

Валерий Карпин.«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили

Telegram Дзен Max
Дмитрий Воробьев (футбол)
Константин Тюкавин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
Валерий Газзаев
Читайте также
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»
Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
Вратарь «Суонси» заявил, что был счастлив сыграть против сборной России
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя