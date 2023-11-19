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Сборная России

Сегодня, 11:00

Газзаев считает, что заложил основу бронзовой сборной на Евро-2008

Игорь Рабинер
Обозреватель
2003 год. Валерий Газзаев во главе сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Многократные чемпионы России тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» перед ретроматчем ЦСКА и «Локомотива» вспомнили, как работали со сборной России.

— Вы оба работали в сборной России и оба недолго, меньше полного двухлетнего цикла. Считаете ли себя клубным тренером — или обстоятельства сложились так, что не смогли полностью реализовать в этой роли свой потенциал?

Газзаев: — Когда я принял сборную — пошел на достаточно серьезные изменения в составе. Она была практически сформирована заново, сделал ставку на игроков, которые выступали у меня перед тем в молодежке. Естественно, при таких обстоятельствах стабильность не могла появиться сразу, и требовать от молодых игроков, чтобы они сразу стали чемпионами мира или Европы, было нельзя. Тем не менее считаю, что этот подход был правильным. Ведь именно в тот момент в национальной команде появилась большая группа ребят, которые в итоге составили костяк бронзовой сборной 2008 года, — от 17-летнего Акинфеева до братьев Березуцких, от Игнашевича до Аршавина. Время расставило все на свои места.

А почему я летом 2003 года ушел? У меня тогда была очень большая нагрузка, связанная с совмещением, и человек до конца этого не поймет, пока в нее не окунется. Никто меня не заставлял уходить, я сам принял (после поражения от Израиля в товарищеском матче, — Прим. И.Р.) такое решение. Думаю, если бы остался на обоих постах, то и ЦСКА чемпионом не стал бы, и сборная на Евро не отобралась. Я выбрал клуб — и в итоге обе команды своих целей достигли.

Так что, опять же, все было сделано правильно. С учетом того, как сложилась судьба сборной в дальнейшем, считаю, что моя работа в ней была достаточно успешной. Нельзя пару результатов вырывать из контекста того, каких игроков тренер привлек в команду и чего они добились в ней впоследствии. Пусть даже уже не с ним.

Семин: — Каждый раз оцениваешь ситуацию по-новому. Сейчас думаю, что у меня много опыта, и эта работа, когда не нужно каждый день выходить на тренировку, подошла бы. А тогда мне казалось, что я — клубный тренер. Мне было как-то скучновато. Много общественной работы. Я был не в своей тарелке. Может, нужно было еще год подождать — меня ведь никто не увольнял, я сам это решение принял вместе с Виталием Мутко. Наверное, и он так же думает.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Футбол
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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