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Сегодня, 14:08

Газзаев заявил, что нельзя обойтись без участия России в мировой футбольной жизни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что российские клубы вернутся в европейские турниры после окончания СВО.

«Важно отметить, что Россия была не исключена из участия в европейских турнирах, а отстранена на сезон-2022/23. Так что слова Чеферина имеют под собой все основания, мы вправе отнестись к ним со всей серьезностью. Наша страна во всех смыслах является футбольной державой со своей историей знаковых побед и успехов со времен советского прошлого. Российские клубы, как и национальная сборная, всегда были конкурентоспособны и занимали лидирующие позиции. А чемпионат страны находился на пятом-шестом месте в рейтинге национальных первенств Европы. Было время, когда сборная СССР была среди лидеров рейтинга. Успехи были на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх. В новейшей истории всем хорошо известны победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. А также нельзя не вспомнить бронзовые медали нашей сборной на Евро-2008. Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя. Истинные спортивные результаты рождаются только в конкуренции с другими», — приводит слова Газзаева RT.

Ранее Чеферин заявил, что Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1204933-gazzaev-rossiya-futbol-zhizn
Футбол
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
УЕФА
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