Газзаев заявил, что сборной России по футболу нужно принять участие в чемпионате Центральной Азии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что сборной России по футболу нужно воспользоваться возможностью сыграть на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) для получения опыта участия в международных матчах.

«Я думаю, с учетом того, что мы находимся в изоляции и не можем играть в европейских соревнованиях, нам нужно участвовать в этом турнире. Сейчас не до выбора соперников, есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень там ни был. Это тоже международный опыт, тем более, там сыграет сборная Ирана, которая принимала участие в чемпионате мира», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.