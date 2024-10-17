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17 октября, 23:45

Гендиректор РУСАДА — о приезде на тренировку сборной России: «Руководство РФС нам не звонило и не возмущалось»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала приезд представителей агентства на открытую тренировку сборной России по футболу.

«Та информация, которая была в прессе, не соответствует действительности. Из-за приезда РУСАДА никоим образом не отложили и не отменяли тренировку. РУСАДА в таких ситуациях всегда дожидается конца тренировки, и только потом проводит процедуры допинг-контроля. Руководство РФС не звонило и не возмущалось, у нас очень конструктивный диалог», — сказала Логинова ODDS.ru.

Открытая тренировка сборной России прошла в Москве 10 октября. По сообщениям ряда СМИ, сотрудники РУСАДА забрали на допинг-проверку десять футболистов. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин признался, что приезд представителей РУСАДА его удивил.

Источник: ODDS.ru
РФС
Сборная России по футболу
РУСАДА

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