Генедиректор «Нижнего Новгорода»: «Молодой игрок, которого мы взяли из ФНЛ, доказал и попал в сборную России»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал попадание защитника Ильи Агапова в расширенный состав сборной России.

— Илья Агапов попал в расширенный список сборной России. Уже поздравляли?

— Конечно, поздравляли. Выбор заслужен. Отчасти, наверное, это некий аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Но Илья молодой и разумный парень, очень уверенный в себе. Он понимает, что этот аванс нужно еще доказать, заслужить. А в дальнейшем, я уверен, что это будет полноценный игрок сборной России.

— Игрок «Нижнего Новгорода» в сборной, как клуб реагирует на это?

— Это приятно, конечно, для всех это приятно. Значит, мы правильно работаем. Молодой игрок, которого мы взяли из ФНЛ, доказал и попал в сборную России.

Сборная России проведет товарищеские матчи против команды Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и против сборной Узбекистана в Ташкенте (20 ноября).