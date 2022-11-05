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Сборная России

Сегодня, 21:33

Генедиректор «Нижнего Новгорода»: «Молодой игрок, которого мы взяли из ФНЛ, доказал и попал в сборную России»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал попадание защитника Ильи Агапова в расширенный состав сборной России.

— Илья Агапов попал в расширенный список сборной России. Уже поздравляли?

— Конечно, поздравляли. Выбор заслужен. Отчасти, наверное, это некий аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Но Илья молодой и разумный парень, очень уверенный в себе. Он понимает, что этот аванс нужно еще доказать, заслужить. А в дальнейшем, я уверен, что это будет полноценный игрок сборной России.

— Игрок «Нижнего Новгорода» в сборной, как клуб реагирует на это?

— Это приятно, конечно, для всех это приятно. Значит, мы правильно работаем. Молодой игрок, которого мы взяли из ФНЛ, доказал и попал в сборную России.

Сборная России проведет товарищеские матчи против команды Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и против сборной Узбекистана в Ташкенте (20 ноября).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сборная России по футболу
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