Газизов об игре сборной России: «Сейчас критика стала важнее положительных моментов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об игре сборной России в недавних товарищеских матчах и о критике команды.

«Сейчас общая ситуация такова, что критика важнее положительных моментов. Плюсы я вижу в том, что ребята пытаются играть в футбол. Что-то не получается, но Валерий Георгиевич правильно действует. Давайте будем болеть за сборную, она у нас одна, и мы обязаны за нее болеть, поддерживать ребят. Будем надеяться, что игра станет интереснее и будем больше мячей забивать», — цитирует Газизова «Газете.Ru».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. В Тегеране команда сыграла вничью с Ираном. Затем в Санкт-Петербурге сборная России обыграла Ирак — 2:0.