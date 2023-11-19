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Сегодня, 20:31

Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы: «Отстранение России — дело ФИФА и УЕФА. Мы приехали играть в футбол»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы Мигель Перес рассказал «СЭ», как принималось решение об участии в товарищеском матче со сборной России.

«Мы приехали сюда соревноваться и готовить свою команду. Наша цель — вырасти как команда благодаря матчу с таким сильным соперником. Это хорошая возможность закончить сезон. Нам не было страшно ехать сюда. Отстранение России — дело ФИФА и УЕФА. Мы приехали сюда играть в футбол», — сказал Перес «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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