Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы: «Отстранение России — дело ФИФА и УЕФА. Мы приехали играть в футбол»

Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы Мигель Перес рассказал «СЭ», как принималось решение об участии в товарищеском матче со сборной России.

«Мы приехали сюда соревноваться и готовить свою команду. Наша цель — вырасти как команда благодаря матчу с таким сильным соперником. Это хорошая возможность закончить сезон. Нам не было страшно ехать сюда. Отстранение России — дело ФИФА и УЕФА. Мы приехали сюда играть в футбол», — сказал Перес «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).