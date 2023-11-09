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Сборная России

Сегодня, 19:11

Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара порассуждал о возможном матче с Россией

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада отреагировал на ситуацию с возможным проведением товарищеского матча со сборной России.

«Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если все получится», — сказал Ахмада Sport24.

Учебно-тренировочный сбор России стартует 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594402-v-federatsii-futbola-zanzibara-rasschityvayut-provesti-sparring-s-rossiyey-vesnoy-2024-goda
Сборная России по футболу
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