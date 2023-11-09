Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара порассуждал о возможном матче с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада отреагировал на ситуацию с возможным проведением товарищеского матча со сборной России.

«Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если все получится», — сказал Ахмада Sport24.