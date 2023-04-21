Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии ответил на вопрос о возможном матче с Россией

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал корреспонденту «СЭ» шансы на проведение ответного матча между сборными России и Киргизии.

«Когда ранее мне задавали вопрос, была ли договоренность о проведении ответного матча, поскольку в сентябре мы встречались на полях Бишкека, мы сказали, что этот вопрос обсуждался и что в случае необходимости такого спарринга мы этот вопрос перед РФС всегда можем поднять. Думаю, если наши интересы в тот или иной промежуток времени совпадут, то мы всегда сможем договориться. На сегодняшний день этот вопрос пока не стоит, потому что у нас есть собственный календарь, турниры, в том числе турнир ЦАФА в июньские даты. Кроме того, мы в сентябре-октябре тоже планируем какие-то матчи. Возможно, к этому времени станет что-то известно или мы попытаемся договориться по поводу ответного матча. Может, снова в Бишкеке, а может, уже в России», — сказал Букуев «СЭ».

24 сентября 2022-го сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в Бишкеке.