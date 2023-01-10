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Сегодня, 13:35

Митрофанов: «Рекомендации, которые принимаются МОК, являются ориентирами, от которых отталкиваются в ФИФА и УЕФА»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, зачем в рабочей группе нужны представители МОК.

— Зачем в рабочей группе представители МОК?

— Как это не удивительно, но футбол является олимпийским видом спорта. Поэтому ФИФА является ключевой и самой крупной организацией в составе МОК. Политические рекомендации, которые принимаются МОК, являются ориентирами, от которых отталкиваются в ФИФА и УЕФА. Представить себе такую ситуацию, когда МОК придерживается одной жесткой позиции, а ФИФА наплевать, и она пойдет другим путем, сложно. Этого ожидать не стоит. А вот если свести коллег, одной стороне будут понятны причины введения ограничений другой стороны. Вы заявляли, что через спорт достигается определенный компромисс, диалог. Давайте договариваться. Риторика МОК за последний год тоже изменилась. Если в начале года и в середине года они выступали жестко, то на последнем саммите МОК звучали достаточно здравые решения относительно того, что при определенных ограничениях — нейтральные поля, возможно, без флага, как мы играли на чемпионате мира по пляжному футболу, — правильно было бы восстановить. И не только в футболе, но и в других видах спорта. Без России спорт стал объективно беднее, во многих видах спорта — принципиально.

В декабре РФС создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

РФС
Максим Митрофанов
МОК
УЕФА
ФИФА
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